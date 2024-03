Prefeitura de Itaguaí emite alerta e decreta ponto facultativo, nesta sexta-feira (22). - Foto/ Divulgação

Prefeitura de Itaguaí emite alerta e decreta ponto facultativo, nesta sexta-feira (22).Foto/ Divulgação

Publicado 21/03/2024 22:05

Devido ao alerta meteorológico com previsão de chuva volumosa entre sexta (22) e domingo (24) para todo o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Itaguaí, seguindo decisão do Governo do Estado, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta sexta-feira, dia 22. A Prefeitura informa que os serviços essenciais do município serão mantitos durante este período.



Em live nas suas redes sociais, o Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, explicou que embora o previsto seja que o volume de chuva não atinja a cidade, prefere não arriscar. O chefe do executivo também informou à população que estará com as equipes das secretarias de Obras, Saúde, Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de prontidão para possíveis emergências.

Em caso de dúvidas ou emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.