O congresso segue nesta quarta e se encerra na quinta.Foto/ Divulgação

Publicado 27/03/2024 17:08

Na noite desta terça-feira (26), foi realizada, no Resort Portobello, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, a cerimônia de abertura do 25º Encontro Nacional de Municípios com o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, promovido pela Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente - ANAMMA. O congresso segue nesta quarta e se encerra na quinta.

Considerado o maior evento voltado ao tema Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do planeta, o encontro, pautado nesta edição pelo tema "Cidades Resilientes e do Futuro; Memórias e Inovações ambientais", conta com a participação de técnicos de 24 estados e mais de 300 municípios, demonstrando a abrangência e importância da reunião.

A abertura do congresso foi marcada por discursos do prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro; do vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha; do presidente nacional da ANAMMA, Marçal Cavalcanti; e do vice-presidente da ANAMMA e secretário de Meio Ambiente de Itaguaí, Antonio Marcos Barreto. As falas ressaltaram a influência da associação nos municípios e sua representatividade.

Dentre as autoridades presentes, destacaram-se figuras como a do prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira; do Reitor do Instituto ANAMMA, Dr. Marcelo Marcondes; da vice-presidente do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, Deise Delfino; do subsecretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Brasil; e da diretora do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Marcela Moraes.

O encontro busca fomentar discussões e práticas sobre o desenvolvimento sustentável do país. A expectativa é reunir mais de mil participantes ao longo dos três dias, criando um ambiente propício para a elaboração da Carta de Compromissos que será apresentada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, prevista para ocorrer em novembro de 2025, em Belém.