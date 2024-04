O encontro teve programação de debates com referências do ambientalismo brasileiro - Divulgação

Itaguaí - Antônio Marcos Barreto, secretário de meio ambiente e sustentabilidade do município de Itaguaí, comentou sobre o 25º Encontro Nacional de Municípios com o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu no fim do mês de março, em Mangaratiba, promovido pela ANAMMA – Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente –, instituição da qual ele também é vice-presidente nacional.

“Fiquei muito feliz porque além de mostrarmos o trabalho da ANAMMA, consegui destacar também os avanços que Itaguaí tem tido nas pautas ambientais. Junto e com todo o apoio do prefeito Rubão já realizamos grandes ações no município. Já foi falado por alguém e é verdade que em Itaguaí estamos fazendo 40 anos em 4 em relação ao meio ambiente. Foram muitas ações bacanas, como restauração ambiental, restauração de mangue, entrega de plano de saneamento básico, entre outras. Sobre o evento, quero agradecer aos presentes, ao governo do estado pelo apoio, à prefeitura de Mangaratiba e que venha o próximo encontro da ANAMMA”, afirmou Antônio Marcos.



Durante o evento, foram mais de 40 painéis e 70 palestrantes, com 23 estados presentes, mais o Distrito Federal e cerca de 300 municípios representados.



O encontro teve uma grade de programação de debates com referências do ambientalismo brasileiro, envolvendo temas como cidades resilientes, gestão hídrica, gestão de resíduos, gestão costeira, emergências climáticas, turismo e economia verde, mobilidade urbana sustentável, direito ambiental, além de espaços para pesquisadores e outros especialistas na área ambiental.