Creche Florentino Elias é reinaugurada.Foto/ Divulgção

Publicado 03/04/2024 21:10

A Prefeitura de Itaguaí reinaugurou, nesta terça-feira (2), a creche Florentino Elias, localizada na Rua das Tulipas, no Parque Primavera. A unidade passou por obras de modernização para melhorar a qualidade do atendimento e proporcionar um ambiente mais adequado para o desenvolvimento infantil.

Com capacidade para atender até 135 alunos, entre 4 meses e 3 anos e 11 meses, a creche Florentino Elias agora conta uma nova infraestrutura, que passa por um novo sistema de climatização, novos telhados e com o sistema de segurança dos bombeiros ainda mais reforçado.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, "a modernização da creche Florentino Elias reflete o compromisso da Prefeitura com a educação e o bem-estar das crianças, além de fortalecer as famílias e garantir que os mais novos tenham as melhores oportunidades possíveis para crescer e se desenvolver".