O Centro passa a funcionar num espaço amplo, com conforto para prestar atendimento de terapia ocupacional, psiquiatria e psicologia.Foto/ Divulgação

Publicado 05/04/2024 14:55

A Prefeitura de Itaguaí entregou, na manhã desta quarta-feira (3), mais uma unidade de saúde pública totalmente reformada. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga (CAPS AD), que faz parte do planejamento de otimização do atendimento em saúde mental na rede pública, recebeu reformas estruturais, além de climatização. A reinauguração contou com a presença do prefeito Rubem Vieira, de secretários e do vereador Sandro Hermínio, representando o legislativo municipal.

Com mais de 20 servidores, entre técnicos e auxiliares, o Centro passa a funcionar num espaço amplo, com conforto para prestar atendimento de terapia ocupacional, psiquiatria e psicologia. O espaço é destinado ao tratamento de usuários de álcool e substâncias psicoativas.