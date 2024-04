O Workshop F.U.B.C. é uma extensão das atividades promovidas pela United by Dance desde 2017. - Foto/ Divulgação

O Workshop F.U.B.C. é uma extensão das atividades promovidas pela United by Dance desde 2017. Foto/ Divulgação

Publicado 12/04/2024 12:55

A agitação cultural chega a Itaguaí com a proximidade do Festival Unidos Pela Cultura (F.U.B.C.), um evento que promete movimentar o cenário da dança na cidade. Organizado por Edinho Brezzy, o Workshop está marcado para o dia 30 de abril, às 18 horas, na Quadra Municipal de Itaguaí, localizada na Rua Cel. Freitas, 284, no Centro da cidade.

O evento, em celebração ao Dia Internacional da Dança, busca proporcionar uma primeira experiência com essa forma de arte para aqueles que ainda não a experimentaram diretamente. Além disso, pretende promover aprendizado e entretenimento para todos os participantes, independentemente de sua experiência na dança.

O Workshop F.U.B.C. é uma extensão das atividades promovidas pela United by Dance desde 2017. Essa iniciativa, voltada para a realização de eventos e espetáculos, agora oferece uma abordagem mais inclusiva e educativa com o Workshop F.U.B.C., proporcionando oportunidades de aprendizado para quem deseja se envolver no mundo da dança.

Destacando duas aulas especiais, o evento contará com uma sessão de Breaking liderada pelo professor Maikel Cruz, e outra de dança Contemporânea conduzida pela instrutora Franciny Bernardo, trazendo uma perspectiva moderna e envolvente para os participantes.

O evento é aberto a todos os interessados, sejam amantes da dança ou aqueles que buscam explorar essa forma de expressão pela primeira vez. Não é necessário ter experiência profissional na área, pois o Workshop oferecerá um ambiente acolhedor e enriquecedor para todos os participantes interessados na cultura da dança.

Com uma programação repleta de atividades interativas, apresentações e momentos de integração, o Workshop F.U.B.C. promete ser uma experiência marcante e enriquecedora para o público dançante de Itaguaí e região.