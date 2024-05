A concessionária planeja realizar, em breve, melhorias em outras regiões da cidade. - Foto/Divulgação

A concessionária planeja realizar, em breve, melhorias em outras regiões da cidade.Foto/Divulgação

Publicado 06/05/2024 18:43 | Atualizado 06/05/2024 18:44

A Rio+Saneamento investirá mais de R$ 12 milhões no município, ao longo de 2024. Ao todo serão implementados e substituídos 36 km de rede de água, o que beneficiará mais de 15 mil pessoas. As primeiras intervenções já foram iniciadas nos bairros Amendoeiras e Teixeiras.

No bairro Amendoeiras, serão 4,5 km de redes implantadas e substituídas, beneficiando diretamente mais de 800 moradores com um acesso mais eficiente e seguro à água tratada. Por lá, os trabalhos já iniciaram pela Rua Rio Grande do Sul e se estenderão pelas ruas Geremoabo, Capitulina, Sereno da Silva, Mato Grosso, Antônio Carlos de Faria, Maranhão e a Estrada Vera Cruz.

Já na localidade Teixeiras, haverá a implantação de 8 km de rede de água, atendendo cerca de 3,5 mil pessoas. As obras iniciarão na Rua Genecildo Aguiar Vieira.

De acordo com Gustavo Dias, gerente de Operações da Rio+Saneamento, a atuação proporciona uma ampliação da capacidade de atendimento da concessionária no município, inclusive em áreas que não contavam com acesso à rede de distribuição. “Nosso investimento está concentrado em fornecer água tratada a áreas previamente desassistidas. Isso não apenas melhora a qualidade de vida dos moradores, mas também fortalece nossa presença na região. A iniciativa representa um compromisso da Rio+Saneamento em atender às demandas da comunidade com um serviço de qualidade”, afirma o gerente.

A concessionária planeja realizar, em breve, melhorias em outras regiões da cidade, como: Vila Ibirapitanga e Vila Paraíso. Nessas localidades, o foco será a substituição de redes antigas por infraestruturas mais modernas, visando a melhora da qualidade do serviço de abastecimento.