Segundo o Juízo eleitoral municipal, Gil Torres é impedido de concorrer a eleição devido ao decreto que cassou seu mandato na Câmara.Foto/ Divulgação

Publicado 14/09/2024 09:32 | Atualizado 14/09/2024 09:38

O candidato a prefeito da Coligação “Filhos de Itaguaí” (PRD, PT, PV e PCdoB), Gil Torres, teve sua candidatura indeferida pela 105ª Zona Eleitoral na noite desta sexta-feira (13). O candidato informou que recorrerá da decisão.

O pedido de impugnação da candidatura de Gil Torres foi apresentado por uma representação municipal do Partido dos Trabalhadores (PT). A disputa judicial teve início quando o diretório estadual do PT decidiu apoiar o ex-presidente da câmara em uma chapa conjunta com o petista Marco Barreto.

O jornal O Dia entrou em contato com a assessoria do candidato, que emitiu a seguinte nota:

“A Coligação Filhos de Itaguaí vai recorrer da decisão, uma vez que a cassação do mandato de Gil Torres foi claramente uma perseguição política, já reconhecida pelo Ministério Público e pela primeira instância do juízo de Itaguaí.”

Até o momento desta publicação, Gil Torres é o terceiro candidato à prefeitura da cidade a ter sua candidatura indeferida. Os outros são o atual prefeito, Rubem Vieira (Rubão, da Coligação “Por uma Itaguaí Melhor” – Podemos, Republicanos, PDT, PP, PSD), e Luciano Mota (da Coligação “Sem Medo de Ser Feliz” – Mobiliza/Avante).