Procuradores efetivos e prefeito interino discutiram temas que merecem atenção da Procuradoria para Itaguaí avançar em pautas importantes.Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Publicado 20/03/2025 09:26

Uma reunião entre o Procurador-geral de Itaguaí, Estevão Silva Jardim Botas, 10 procuradores efetivos e o prefeito interino Haroldo Jesus aconteceu na tarde de quarta-feira (19), na sala de reuniões do gabinete do chefe do Executivo. O objetivo foi apresentar os procuradores para o prefeito interino, discutir pautas de interesse do município e alinhar providências para definir as prioridades.

A Procuradoria de um município representa os interesses da cidade. Pode atuar em âmbito judicial, extrajudicial, legislativo e administrativo. Os procuradores realizam consultoria e assessoria jurídica, atuam na representação judicial e extrajudicial, elaboram atos normativos, defendem o patrimônio público, dão apoio técnico à elaboração legislativa etc.

Estevão Botas comentou: “É muito importante que a Procuradoria esteja alinhada com as políticas públicas do município, para garantir o alcance efetivo das metas do governo, assim como proteger o interesse da população de Itaguaí. A reunião de hoje foi importante para alinhar pautas e consolidar um método mais moderno e eficiente de trabalho”.

A intenção do Procurador-geral é fazer com que a Procuradoria encontre soluções que destravem certos problemas em determinados setores. Para tanto, é necessário promover a desburocratização dos processos, a modernização administrativa, projetos de interesse social e demais pautas de interesse da sociedade de Itaguaí.

O prefeito interino Haroldo Jesus também comentou: "A nossa Procuradoria está dedicada a encontrar soluções para problemas antigos que impedem o crescimento da cidade. Contamos com uma equipe de profissionais muito competentes, na qual deposito inteira confiança".