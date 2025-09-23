Dr. Rubão, (centro de blusa preta), ladeado por outros prefeitos de municípios vizinhos e representantes da Light - Divulgação/Prefeitura Itaguaí

Dr. Rubão, (centro de blusa preta), ladeado por outros prefeitos de municípios vizinhos e representantes da LightDivulgação/Prefeitura Itaguaí

Publicado 23/09/2025 21:40

Itaguaí - O prefeito de Itaguaí, Dr. Rubem Vieira, o Rubão, participou, nesta terça-feira (23), de uma reunião com o presidente e diretores da Light para tratar de questões urgentes relacionadas ao fornecimento de energia na região metropolitana do Rio. Também estiveram presentes os prefeitos Pezão (Piraí), Maneko (Paulo de Frontin), Dudu Reina (Nova Iguaçu) e Andrezinho (Paracambi).



Durante o encontro, Dr. Rubão reforçou duas demandas prioritárias: as constantes quedas de energia nos bairros Mazomba e Chaperó, e a necessidade de implantação de novas redes em locais que ainda não contam com acesso regular.



Segundo o prefeito, as reivindicações agora seguem para a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com cobrança direta por soluções. - Nosso compromisso é garantir mais qualidade e segurança no fornecimento de energia para toda a população de Itaguaí. Não podemos aceitar que bairros fiquem no escuro ou sem acesso regular a um serviço tão essencial - destacou Dr. Rubão, acrescentando que "a expectativa é de que as tratativas junto à ANEEL acelerem medidas que tragam mais estabilidade e eficiência no sistema elétrico da região".

Relatar erro

Você pode gostar