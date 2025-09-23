Dr. Rubão, (centro de blusa preta), ladeado por outros prefeitos de municípios vizinhos e representantes da LightDivulgação/Prefeitura Itaguaí
Durante o encontro, Dr. Rubão reforçou duas demandas prioritárias: as constantes quedas de energia nos bairros Mazomba e Chaperó, e a necessidade de implantação de novas redes em locais que ainda não contam com acesso regular.
Segundo o prefeito, as reivindicações agora seguem para a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com cobrança direta por soluções.
Itaguaí: Dr. Rubão cobra melhorias no fornecimento de energia em reunião com a Light
Encontro também reuniu prefeitos de municípios vizinhos e resultou em encaminhamento das demandas à ANEEL
