O município ocupa a 6ª colocação no Estado e a 119ª posição nacional segundo dados do IBGEDivulgação

Publicado 14/10/2025 16:55

Itaguaí - A cidade de Itaguaí é destaque no mais recente levantamento do Censo 2022 do IBGE, que apresenta dados detalhados sobre Trabalho e Rendimento nos municípios brasileiros. Os números revelam que o salário médio mensal dos trabalhadores formais do município o coloca em posição privilegiada tanto no cenário nacional quanto no estadual.

O módulo do Censo 2022, divulgado pelo IBGE no último dia ( 9), mostra que Itaguaí se sobressai quando comparado a milhares de municípios do país. Considerando o rendimento per capita, uma das principais métricas de avaliação de renda, a cidade ocupa o 119º lugar entre os 5.571 municípios brasileiros, figurando entre o seleto grupo dos 2,2% com melhor renda per capita do país.

O bom desempenho também se reflete no contexto estadual. Entre os 92 municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí aparece na 6ª colocação. Já na Região Metropolitana, o município se consolida entre os líderes, ocupando o 3º lugar.

As estatísticas divulgadas pelo IBGE oferecem um panorama detalhado do mercado de trabalho e do rendimento da população, com base em dados coletados pela Amostra do Censo 2022. Os indicadores abrangem o nível de ocupação, o rendimento de todos os trabalhos e métricas de desigualdade e distribuição de renda, como o Índice de Gini e a participação do rendimento do trabalho no total de rendimentos.

Os resultados completos podem ser consultados no portal oficial do IBGE.