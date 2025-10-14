O município ocupa a 6ª colocação no Estado e a 119ª posição nacional segundo dados do IBGEDivulgação
Itaguaí se destaca em ranking do IBGE sobre salário médio formal
Município fluminense alcança posição de destaque nacional e estadual
Itaguaí lança Passaporte Cultural e convida a população redescobrir a cidade
Iniciativa da Prefeitura e Porto Sudeste valoriza a história local, o turismo e o sentimento de pertencimento
Empresa de Itaguaí é vencedora do Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2025
Porto Sudeste recebeu premiação por projeto que promove o empoderamento feminino
Centro de Memória de Itaguaí terá programação especial no mês das crianças
Atividades gratuitas celebram o mês de outubro, regado de cultura local com oficinas, contação de histórias, exposições e música
Prefeito Rubem Vieira reforça parceria pelo Limpa Rio em encontro com secretário estadual
Programa de dragagem e limpeza de rios tem reduzido enchentes em Itaguaí e segue ampliando ações ambientais
Festival Cultura Urbana agita Itaguaí no próximo sábado
3ª edição do evento reúne batalhas de break, rap e encerra com baile charme na Praça Vicente Cicarino
