Mazomba - monitoramento da água distribuída na cidadeDivulgação/ Rio+Saneamento
O novo sistema beneficia mais de 21 mil moradores dos bairros de Mazomba, Santa Cândida, Leandro, Engenho, Brisamar e Vila Margarida. Os equipamentos instalados na Unidade de Tratamento enviam automaticamente dados sobre a qualidade da água, como pH, turbidez e teor de cloro. Essas informações são transmitidas 24 horas por dia, remotamente, para a Central de Controle Operacional (CCO) da empresa, agregando valor tecnológico ao sistema de distribuição.
A automação também garante maior eficiência na realização de análises químicas essenciais da água, conduzidas interna e continuamente por técnicos da concessionária, além de análises externas realizadas por laboratórios credenciados pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente (INEA).
Antes de entrar em operação automática, o novo sistema passará por um período de testes rigorosos. Os técnicos da área de Qualidade Rio+ são responsáveis pela operação dos equipamentos e pela realização de manutenções periódicas, garantindo que os sensores forneçam resultados confiáveis.
“O objetivo é garantir um abastecimento mais seguro, eficiente e confiável para a população, sempre dentro dos padrões de qualidade exigidos. O monitoramento atua como um 'relógio eletrônico', proporcionando maior controle dos processos e permitindo a identificação preventiva de possíveis erros”, detalha Alexandre Boaretto, diretor de operações da empresa.
Sobre a Rio+Saneamento:
A Rio+Saneamento se baseia em toda a experiência de mais de 25 anos do Grupo Águas do Brasil – um dos dois maiores do setor e líder no ranking de Tráfego no estado do Rio de Janeiro – para fornecer um serviço com foco na preservação do meio ambiente, cuidado com as pessoas e atenção especial ao desenvolvimento das regiões. A concessionária iniciará suas operações em 1º de agosto de 2022, com um compromisso de investir mais de R$ 4 bilhões em dois períodos de concessão de 35 anos, com foco em 2,6 milhões de pessoas.
Rio+Saneamento implanta sistema de automação na Unidade de Tratamento de Mazomba
No município de Itaguaí. A iniciativa permite o monitoramento em tempo real da qualidade da água distribuída na cidade
Tragédia de menino morto por picada de cobra vira palco político em Itaguaí
Manifestação reuniu cerca de 20 pessoas; faixa principal pedia ações do STF e do TSE e se quer mencionava o nome do adolescente Miguel
Projeto social abre vagas para aulas de skate em Itaguaí
Iniciativa gratuita atende crianças e jovens de 5 a 15 anos e reforça o investimento do município na modalidade
Itaguaí: Prefeito Dr. Rubão recebe cônsules da China para discutir parcerias e investimentos no município
Reunião destacou a importância estratégica do Porto de Itaguaí para as relações comerciais entre Brasil e China
Câmara de Itaguaí é multada em R$ 100 mil por descumprir ordem judicial
Justiça entendeu que posse de suplente contrariou decisão anterior e determinou multa solidária
Primeira edição do Bucaneiros Polo Day movimenta Itaguaí
Com elegância, esporte e muita celebração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.