Itaguaí - A Rio+Sanitário implementou recentemente um sistema de automação na Unidade de Tratamento (UT) Mazomba, em Itaguaí. A iniciativa, que recebeu investimento superior a R$ 230 mil, permite o monitoramento em tempo real da qualidade da água distribuída aos clientes e oferece mais segurança ao sistema de abastecimento municipal.

Nova instalação de monitoramento em Itaguaí Divulgação/ Rio+Saneamento

O novo sistema beneficia mais de 21 mil moradores dos bairros de Mazomba, Santa Cândida, Leandro, Engenho, Brisamar e Vila Margarida. Os equipamentos instalados na Unidade de Tratamento enviam automaticamente dados sobre a qualidade da água, como pH, turbidez e teor de cloro. Essas informações são transmitidas 24 horas por dia, remotamente, para a Central de Controle Operacional (CCO) da empresa, agregando valor tecnológico ao sistema de distribuição.

A automação também garante maior eficiência na realização de análises químicas essenciais da água, conduzidas interna e continuamente por técnicos da concessionária, além de análises externas realizadas por laboratórios credenciados pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente (INEA).

Antes de entrar em operação automática, o novo sistema passará por um período de testes rigorosos. Os técnicos da área de Qualidade Rio+ são responsáveis ​​pela operação dos equipamentos e pela realização de manutenções periódicas, garantindo que os sensores forneçam resultados confiáveis.

“O objetivo é garantir um abastecimento mais seguro, eficiente e confiável para a população, sempre dentro dos padrões de qualidade exigidos. O monitoramento atua como um 'relógio eletrônico', proporcionando maior controle dos processos e permitindo a identificação preventiva de possíveis erros”, detalha Alexandre Boaretto, diretor de operações da empresa.

