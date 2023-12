Na última terça-feira, idosos assistidos pelo governo ganharam festa de confraternização Foto Divulgação - Foto Divulgação

Na última terça-feira, idosos assistidos pelo governo ganharam festa de confraternização Foto Divulgação Foto Divulgação

Publicado 14/12/2023 21:15 | Atualizado 14/12/2023 21:19

Italva – Pioneiro na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro na implantação de políticas de igualdade racial através do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), o município de Italva tem cerca de 15.200 habitantes, dos quais 42% são representadas por população negra.

A adesão, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação ao Sinapir é considerada de suma importância. De acordo com o Ministério da Igualdade Racial, tornar-se parte fundamental de uma teia de articulações políticas de programas e projetos da pasta e do quadro do poder executivo do Governo Federal.

Outras vantagens apontadas pelo ministério é que institucionaliza o compromisso do município (no caso de Italva) com ações antirracistas aliadas às políticas públicas de Promoção da Igualdade Racial; além de “ligar os entes federados com o ministério, favorecendo tanto as articulações quanto a execução dos programas”.

A partir de então, Italva poderá também obter acesso preferencial às transferências de recursos federais, tais como “orçamentos, políticas, planos, ações, capacitação e projetos para a Promoção da Igualdade Racial, proporcionando o debate, a pactuação, o aperfeiçoamento e a elaboração de estratégias conjuntas para a gestão de políticas públicas voltadas para essa área”.

A consolidação da política de promoção de igualdade racial no município é resultado das

propostas de serviços definidos pela política de assistência social definidas pelo prefeito Léo Pelanca que, segundo a secretária Ângela Souza, alcança também os idosos, que acabam de ser homenageados (na última terça-feira) com uma festa de confraternização, em uma ação de lazer.

A secretária de Assistência Social ressalta que as ações desenvolvidas com a terceira idade este ano foram marcantes: “As propostas de serviços a serem ofertadas em 2024 seguem visando promover a interação social, ocupação do tempo livre, o desenvolvimento de habilidades, oportunidades de aprendizagem e muitos outros com este momento de alegria, diversão e renovação do viver e envelhecer”.