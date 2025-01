Léo Pelanca destaca a relevância da entidade para o fortalecimento dos consorciados - Foto Divulgação

Publicado 09/01/2025 21:10

Italva - Leonardo Orato Rangel (Léo Pelanca) é o novo presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). O prefeito de Italva (RJ) foi eleito nesta quinta-feira (9), para o biênio 2025/2026, durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada de forma híbrida, com a presença de prefeitos das cidades consorciadas.

Trata-se do primeiro prefeito do noroeste do estdo do Rio de Janeiro a assumir a presidência do Cidennf; a antecessora, Fátima Pacheco, ex-prefeita de Quissamã, é da região norte. Ela marcou a gestão desenvolvendo projetos em diversas áreas, como turismo, infraestrutura, agricultura.

Fazem parte do consórcio os municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Itaocara, Itaperuna, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra.

Léo Pelanca destaca a relevância da entidade para o fortalecimento dos municípios consorciados: “É uma grande honra ser o primeiro representante do noroeste a assumir a presidência do Cidennf. Uma oportunidade de trabalhar pelo fortalecimento de todos os municípios que compõem o consórcio, incluindo o norte fluminense”.

CONTINUIDADE - O novo presidente adianta que continuará avançando nas áreas estratégicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população: “Após a gestão de Fátima Pacheco, que deixou um legado de diálogo e resultados, nosso compromisso é dar continuidade a esse trabalho e alcançar novos avanços para a região como um todo”.

Vinícius Viana permanece secretário executivo do Cidennf, Vinícius Viana. Ele comenta o simbolismo da eleição de um prefeito do noroeste fluminense para a presidência do consórcio: “A eleição do Léo Pelanca é um marco para o Cidennf e para a região noroeste. Pela primeira vez, teremos um representante dessa região na presidência”.

Viana considera que a eleição do prefeito de Italva para presidir o Cidennf fortalece ainda mais o papel do consórcio como uma ferramenta de integração e desenvolvimento regional: “Estou confiante de que, com toda experiência e dedicação do prefeito Léo, conseguiremos alcançar resultados ainda mais expressivos para os municípios consorciados”.