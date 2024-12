O aprimoramento aconteceu nessa quinta-feira, através do Simulado de Defesa Civil - Foto Divulgação

Publicado 13/12/2024 18:46

Italva – Aprimorar e ajustar procedimentos técnicos, nivelamento e exercício em preparação para as chuvas intensas foi o objetivo do Simulado de Defesa Civil do qual participaram, nessa quinta-feira (12), equipes do governo de Italva na Universidade Iguaçu, Campus Itaperuna.

Diferentes situações de desastres envolvendo atuações municipais, estaduais e federais foram simuladas, sob a coordenação do subtenente Daniel e equipe da Regional de Defesa Civil (Redec) 11. Integrantes da Secretaria de Assistência Social italvense também participaram.

O secretário Marivaldo Almeida comenta que a participação em simulados como esse é essencial para garantir uma pronta resposta a população: “O objetivo principal é seguir unindo esforços para garantir a segurança da população”, justifica.