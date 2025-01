Prefeito Leo Pelanca justifica que decisão foi motivada pelos alertas de centros de meteorologia - Foto Divulgação

Publicado 23/01/2025 14:24

Italva – Com temperatura variando acima dos 35ºC e sensação térmica superior a 42º, o clima em Italva, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, leva o governo municipal a adotar medidas visando proteger servidores que executam serviços externos.

Por iniciativa do prefeito Leonardo Orato Rangel (Leo Pelanca), funcionário que trabalha nas ruas, estradas e logradouros passam a ter as atividades encerradas ás 13h: “Foi uma medida para proteger o servidor público destas temperaturas altíssimas que têm assolado nossa cidade e região nos últimos dias”, justifica o prefeito.

A medida vale a partir dessa quarta-feira (22), até esta sexta-feira (23), podendo ser estendida: “A decisão foi motivada pelos alertas de centros de meteorologia que indicam níveis elevados de radiação solar na região”, realça o prefeito.

Leo reforça que os riscos maiores são especialmente para aqueles expostos ao sol por longos períodos: “A exposição direta aos raios solares pode causar problemas como desidratação, insolação e queimaduras.