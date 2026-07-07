Para tratar da consolidação do Pleaplo Italva concentra, personalidades do setor agrícola regional - Foto Divulgação

Para tratar da consolidação do Pleaplo Italva concentra, personalidades do setor agrícola regional Foto Divulgação

Publicado 07/07/2026 15:31

Italva – Agricultores, pesquisadores agrícolas, agricultores familiares, pescadores artesanais, povos originários, comunidades tradicionais, além de representantes de instituições públicas e da sociedade civil fluminenses estarão concentrados, nesta quarta-feira (8), em Italva, por conta Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Agroecologia e Produção Orgânica (Pleapo).

Promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (Sedipaf), o evento está programado para o Centro de Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro (Centerj) – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), das 8h às 17h, e terá desdobramento quinta-feira (9).

Produção de alimentos, mudanças climáticas e agricultura familiar resumem a pauta, explicando como produzir mais alimentos, enfrentar os impactos das mudanças climáticas e garantir renda para quem vive no campo, inseridos no tema Diálogos e Conexões Regionais – Agroecologia e Produção Orgânica.

De acordo com a Sedipaf, a iniciativa marca o início do processo de revisão, aprimoramento e reestruturação do Pleapo, que visa orientar as políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agroecologia, da produção orgânica, da agricultura familiar e da pesca artesanal no estado. Trata-se de uma série de encontros para discutir o futuro da produção sustentável de alimentos.

A secretaria observa que, em um cenário em que a segurança alimentar, a preservação ambiental e a adaptação às mudanças climáticas se tornaram desafios cada vez mais urgentes, os encontros propõem um amplo processo de escuta e construção coletiva. Adianta que a ideia é reunir diferentes experiências e conhecimentos.

DESDOBRAMENTO - “O objetivo é aprimorar estratégias capazes de ampliar a produção de alimentos saudáveis, fortalecer as economias locais, incentivar práticas sustentáveis e valorizar quem produz alimentos no campo, nas áreas urbanas e periurbanas, nas regiões costeiras e nos territórios tradicionais”, realça assinalando que os assuntos serão diversificados.

“Ao longo da programação, serão discutidos temas como a transição agroecológica, a conservação do solo e da água, a produção orgânica, a assistência técnica, a comercialização, os circuitos curtos de venda e a geração de emprego e renda”, ratificando que as contribuições dos participantes servirão de base para a atualização do Pleapo.

A iniciativa busca fortalecer o planejamento construído de forma participativa e alinhado às diferentes realidades do estado. “Os Diálogos e Conexões Regionais acontecerão durante os meses de julho e agosto, percorrendo diferentes regiões fluminenses antes da reunião de consolidação, prevista para o Rio de Janeiro”, conclui.