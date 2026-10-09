O órgão está oferecendo atendimento sem agendamento prévio para a emissão da carteira de identidade - Foto Gomes/Reprodução

O órgão está oferecendo atendimento sem agendamento prévio para a emissão da carteira de identidade Foto Gomes/Reprodução

Publicado 09/10/2026 16:45 | Atualizado 09/10/2026 16:47

Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) está facilitando a vida de quem mora em Italva, na região Noroeste Fluminense. Por meio de um mutirão, o órgão oferece atendimento sem agendamento prévio para a emissão da carteira de identidade.

O foco principal são estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, vestibulares e concursos públicos. A iniciativa visa garantir que nenhum candidato perca prazos ou seja impedido de realizar suas provas por falta de documentação civil atualizada. O mutirão de atendimento seguirá aberto até o dia 16 de outubro.

A estrutura está funcionando em todas as unidades de Identificação Civil espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. O serviço oferecido é exclusivamente a emissão da carteira de identidade, que atualmente segue o modelo unificado da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Para ser beneficiado, o interessado precisa ser estudante ou candidato inscrito em exames oficiais (como Enem, vestibulares, processos seletivos ou concursos) e apresentar os documentos obrigatórios: o comprovante de inscrição do exame, o CPF e a certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento, em via original ou cópia autenticada.

Mobilização positiva

O Detran orienta que menores de 16 anos devem, obrigatoriamente, estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. O atendimento é feito por ordem de chegada, com a distribuição de senhas diárias conforme a capacidade operacional de cada posto. A grande vantagem desse mutirão é a isenção da necessidade de marcação prévia.

O sistema tradicional de marcação costuma registrar alta demanda nas semanas que antecedem as provas, tornando as vagas escassas. Ao abrir as portas para a demanda espontânea, o departamento desburocratiza o acesso e assegura agilidade na identificação civil de jovens e concurseiros.

O balanço geral de atendimentos aponta que a liberação de senhas diárias vem mobilizando milhares de estudantes nas mais diversas regiões do estado. Como a quantidade de senhas é limitada ao teto de processamento diário de cada posto, o órgão recomenda que os interessados compareçam cedo aos locais de atendimento.