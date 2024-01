Vista da planta industrial da fábrica de cimento. Cantagalo-RJ - Revista Anamaco

Publicado 02/01/2024 11:16 | Atualizado 02/01/2024 11:22

Itaocara- A cidade suspendeu o abastecimento d'água depois de ser constatado contaminação por resíduos da Votorantim Cimentos em Cantagalo, no Rio Negro, usado na captação d'água de municípios das regiões Noroeste e Serrana, como São Sebastião do Alto também afetada.

Em Itaocara, Noroeste do Rio, as comunidades de Jaguarembé e Estrada Nova foram as mais atingidas, e o abastecimento está sendo feito por caminhões-pipas a cargo da concessionária Águas do Rio, transportando o líquido tratado de outras unidades da companhia que, suspendeu o fornecimento desde o recente dia 28 de dezembro, ao ser percebido forte mau cheiro nos locais de captação do Rio Negro.

O abastecimento voltará ao normal depois de testes que já estão sendo feitos com as amostras d'água coletadas das áreas de captação pela companhia Águas do Rio. Uma investigação conduzida pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente- Inea e Polícia Ambiental, está em andamento.



Foram suspensas cautelarmente as movimentações industriais da Votorantim, que foi notificada para recuperar o entorno atingido e recolher os resíduos. A soma das multas pode passar a casa de 10 milhões de reais, por contaminação de solo, do corpo hídrico do Rio Negro, e de não ter cumprido as condições legais da validade de licenciamento das atividades industriais.

O Inea está em contato permanente com os representantes da Votorantim Cimentos, e monitorando todo o cenário de reação e soluções depois dos primeiros dias emergenciais.



Segundo a Votorantim, ao ser detectado o problema, foi contido de imediato, sendo comunicado aos órgãos ambientais, além de cumprir as determinações do Instituto Estadual do Meio Ambiente-Inea.











