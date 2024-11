Wagner Matos, Heriberto Pereira, Murillo Gouveia e Marcelo Garcia - Assessoria

Publicado 23/11/2024 11:03

Itaocara- Na sexta-feira (23) o prefeito de Itaocara, Heriberto Batata Pereira (União) reuniu-se com o deputado federal Murillo Gouveia ( União), em Grussaí, São João da Barra, na Região Norte Fluminense,

Da conversa, da qual participaram também o coordenador de captação de novos negócios da Embratur, Marcelo Garcia e o empresário campista Wagner Matos, nasceram proposições e parcerias para o município.

O deputado Murillo Gouveia adiantou que Itaocara vai receber emendas parlamentares ainda este ano, em torno de 2 milhões de reais, e mais para 2025.

"Heriberto é um prefeito atuante, atento às necessidades do município dele, um apaixonado pelo que faz, e nós do Noroeste somos todos uma só família, vamos colaborar com o crescimento de Itaocara", disse Murillo.

