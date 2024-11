Premiação no Teatro Riachuelo - Firjan Sesi

Publicado 16/11/2024 15:40 | Atualizado 16/11/2024 15:43

Itaocara- Isabelly Gomes Naegele Montechiare, estudante do Colégio Estadual Henrique Viégas, em Itaocara, ganhou o primeiro lugar do Prêmio Rio de Letras, na categoria Poesia, dentre colegas do segundo ano do Ensino Médio de todo o estado, com o poema Vidas Entrelaçadas.

O concurso cultural é feito pela Firjan Sesi, com supervisão da ABL-Academia Brasileira de Letras e integração com a Secretaria Estadual de Educação.

Com o tema Histórias de Diversidade, 58 produções foram selecionadas nas categorias crônicas, contos e poesias, todas de alunos do Ensino Médio das escolas Firjan SESI, escolas estaduais e trabalhadores da indústria, para um livro editado e publicado pela Firjan SESI, sob a supervisão da ABL.

O evento foi apresentado pelo ator e escritor Lázaro Ramos e a escritora Thalita Rebouças. Com direção de Gustavo Nunes, a cerimônia levou os alunos à uma imersão no mundo da literatura, com intervenções artísticas que incluiu, por exemplo, a atriz Beth Goulart numa homenagem a Clarice Lispector.

Além do presidente da Firjan, estiveram no evento, o acadêmico Antônio Torres, e a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto.



A premiação entregue na terça-feira (13) deu aos primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria – crônica, conto e poesia – o livro com os trabalhos literários deles, tabletes, troféus e certificados, sendo contemplados os três níveis do Ensino Médio, separados por escolas – Firjan SESI, e unidades da rede pública estadual de ensino.

Também receberam menções honrosas quatro trabalhadores da indústria fluminense. Já os professores ganharam e-readers, e as escolas, um acervo de 50 livros.

NinoBellieny com informações de Felipe Sales Gomes