A balsa ilegal destruída legalmente - Foto Folha Itaocarense

Publicado 22/10/2024 09:20 | Atualizado 22/10/2024 09:23

Itaocara- Balsa usada por garimpeiros ilegais nas águas do Rio Paraíba do Sul dentro do município de Itaocara foi destruída pelas forças policiais da 3ª UPAm-Unidade de Polícia Ambiental em parceria com o INEA-Instituto Estadual do Ambiente em operação chamada de Força Total.

Trajes de mergulho, compressor, motor a Diesel, esteira de decantação, carpetes e outros utensílios foram encontrados na barcaça atracada em uma ilhota no distrito itaocarense de Batatal, porém os responsáveis não estavam na área. A balsa e o motor foram incendiados e o equipamento de mergulho apreendido, em caso registrado na 135ª DP. Itaocara como crime ambiental, como a extração de recursos minerais sem a competente autorização. Dentre os danos causados, o garimpo causa a contaminação das águas por mercúrio, e sedimentação dos rios dentre outros.

