O famoso Mata-LeãoIlustração Arquivo Pessoal

Publicado 28/02/2024 07:34 | Atualizado 28/02/2024 07:50

Itaocara- Na segunda-feira (26) um corpo boiava no Rio Paraíba do Sul, na área central da cidade, segundo uma testemunha, alguém teria dado um golpe e empurrado Auri Domingues da Silva, 59 anos de idade para dentro do Rio Paraíba do Sul.

No mesmo dia, os policiais do 36º BPM, Pádua, depois de uma rápida investigação, prenderam o acusado, de 41 anos, na Rua Nilo Peçanha. A agressão teria começado durante uma discussão, com uma posição de Jiu-Jitsu, conhecida como mata-leão, (Hadakajime no Judô) também chamada de gravata que, estrangulou a vítima, jogando-a depois no rio.

Os registros do homicídio foram feitos na 135ª DP, Itaocara.