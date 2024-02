Itaocara-RJ - Foto cidadesdomeubrasil

Publicado 26/02/2024 18:46

Itaocara- Um corpo foi achado nesta segunda-feira (26), no Rio Paraíba do Sul, no município de Itaocara, identificado posteriormente como de Auri Domingues da Silva, 59 anos de idade.

As investigações giram em torno das possibilidades de Auri ter sofrido agressões e ser empurrado para as águas do rio, perto da Praça da Concha Acústica, área central da cidade. A 135ª DP local, está cuidando do caso.