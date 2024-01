Uma das chegadas da cidade - Foto Adilson-Vânia Ribeiro

Publicado 24/01/2024 19:13 | Atualizado 24/01/2024 19:15

Itaocara- A segunda edição do Corujão Noite Saudável traz mais uma vez consultas diversas para os itaocarenses que, durante o dia por vários motivos, não têm tempo.

Criação da Secretaria de Saúde do município, o Corujão pousa no Centro de Saúde, na Rua Pastor José Henrique da Mata, nº 555, Centro.

Cardiologia, ortopedia, clínico geral, nutricionista e coleta de preventivos são alguns dos atendimentos, com previsão para em breve, de vacinação em adultos e crianças, aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis, atualização do cartão do SUS e pesagem para o Bolsa Família, além de outros serviços.