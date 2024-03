Ilustração - Instituto Vida Selvagem

IlustraçãoInstituto Vida Selvagem

Publicado 20/03/2024 18:08

Itaocara-Mamífero da família dos felinos, a jaguatirica, de nome científico leopardus pardalis, nativo da América, é considerado o terceiro maior felino do continente depois da onça pintada e do puma.

No sábado (17), uma delas foi atropelada e morta na RJ 116, na área do distrito itaocarense de Jaguarembé, não por acaso nome em Tupi para valão da onça.

Não há passagens subterrâneas nas rodovias do estado do Rio e são poucas as sinalizações sobre animais selvagens, constantemente vítimas de atropelamentos.

O corpo da jaguatirica poderia ser aproveitado para estudos científicos, mas não apareceram interessados nem sequer órgãos de defesa ambiental para darem um destino digno ao exemplar da espécie em acelerada extinção no Brasil.

NinoBellieny com informações iniciais do SF Notícias