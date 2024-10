Trecho do Rio Paraíba do Sul, itaocara-RJ - Arquivo

Publicado 18/10/2024 09:27

Itaocara- Um corpo boiando no Rio Paraíba do Sul perto do Iate Clube, no Sobradinho chamou a atenção de populares na quarta-feira (16) que, chamaram a PM, esta por sua vez avisou aos colegas do Corpo de Bombeiros Militar.

Eles levaram o corpo até o IML-Instituto Médico Legal/Itaperuna e na quinta-feira (17), se confirmou oficialmente ser o cadáver de um animal, e não um feto, como circulou nas redes sociais a errônea informação.

NinoBellieny