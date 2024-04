Sede da CMI - Arquivo

Publicado 12/04/2024 18:41 | Atualizado 12/04/2024 18:42

Itaocara-

A Câmara de Itaocara votou um aumento de 40% do salário dos vereadores, com seis dos 11, votando pela aprovação.

A mesa diretora da casa, composta pelo presidente Edson da Sinuca (PSL), vice Wanessa Gonzaga (União Brasil), primeiro secretário Pedrinho (PSD), e segundo secretário Landinho Py (PL), gerou a resolução.



Segundo os vereadores, desde 2012 não há reajustes, com a inflação acumulada no período, de um pouco mais de 51,7%, enquanto os reajustes concedidos aos servidores públicos foram de até 42%.

De acordo com a Lei Orgânica, os vereadores só podem aumentar os salários de quatro em quatro anos, com aprovação somente no mandato anterior.



Atualmente, um vereador itaocarense ganha 7 mil reais, com o aumento, vai passar para 9.800 reais.