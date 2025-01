Rafaella Doffini maior nota do Noroeste no Enem - ArquivoFamiliar

Publicado 30/01/2025 11:12

Itaocara- Na recente edição do Enem-Exame Nacional do Ensino Médio, mais de 3,18 milhões de estudantes fizeram as provas, do total, poucos obtiveram notas acima de 900 na redação, dentre os que conseguiram, cinco são alunas da rede estadual de ensino nos municípios de Itaocara e Porciúncula.

Rafaella Doffini, de 18 anos, do Instituto Educação Eliana Duarte da Silva Breijão, em Porciúncula, alcançou a maior nota, 960 pontos, e conseguiu uma vaga no curso de Biologia na Unirio-Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Na mesma unidade, Alice Fraga, de 18 anos, alcançou 920.

Já no Ciep 275 Lenine Cortes Falante, em Itaocara, destaques para Ana Júlia, com 940 pontos; Maria Eduarda, com 920, e Ana Luiza, com 900 pontos. Elas foram muito bem a redação com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

NinoBellieny