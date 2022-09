Murillo comemora a oficialização da sua candidatura e demonstra otimismo quanto ao seu objetivo - Foto Divulgação

Publicado 08/09/2022 11:40

Itaperuna - Não passou de denúncia infundada a informação de que Murillo Gouvêa, considerado o principal nome do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro à Câmara Federal nas eleições deste ano, supostamente havia se desligado do cargo de secretário de Governo de Itaperuna fora do prazo estabelecido por lei.

A polêmica em torno do assunto acaba de ser abortada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), ao deferir a candidatura de Gouveia que, com isto está, definitivamente, em condição de ser votado.

A assessoria do candidato explica que no último mês uma polêmica envolvendo o registro de candidatura de Murillo Gouvêa surgiu em Itaperuna, após denúncia de que ele supostamente não havia se desligado do cargo no governo municipal dentro do prazo legal; mas, a Justiça Eleitoral desfez a divergência, ao deferir o registro do candidato.

“Com a graça de Deus, venho confirmar para todos vocês que nossa candidatura foi deferida e vencemos mais essa batalha”, comemora Murillo Gouvêa, acrescentando: “agora, é trabalhar muito para no dia dois de outubro atingirmos o objetivo final”. Ele é candidato a deputado federal pelo União Brasil.