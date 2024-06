Momento do socorro - Blog do AdilsonRibeiro

Publicado 15/06/2024 16:10 | Atualizado 15/06/2024 16:20

Itaperuna- A noite de sexta-feira (14) teve mais um episódio de violência em Itaperuna. Às 23 horas na Rua Felismino Oliveira no Bairro Carulas, um menor de idade foi alvejado por disparo de arma de fogo. A polícia investiga a autoria e as motivações do ocorrido.

O garoto foi medicado no HSJA-Hospital São José do Avaí e não corre risco de morte, já o homicídio frustrado está documentado na 143ª.





NinoBellieny