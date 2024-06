Cenário do crime, no populoso Bairro Vinhosa, Itaperuna-RJ - Foto JorgeLuiz

Cenário do crime, no populoso Bairro Vinhosa, Itaperuna-RJFoto JorgeLuiz

Publicado 15/06/2024 10:47 | Atualizado 15/06/2024 10:48

Itaperuna- No Bairro Vinhosa em uma rua com o mesmo nome, na noite dessa sexta-feira às 20 horas, moradores se assustaram com o som de tiros. Um menor de idade estava dentro de casa quando foi surpreendido por um atirador que não errou o alvo, e aos 17 anos de idade a vítima teve a vida interrompida.

O adolescente não resistiu aos disparos, falecendo antes da chegada da equipe de socorro. Mais uma história anotada nos apontamentos da 143ª com investigação sendo aberta.





NinoBellieny