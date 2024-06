Visita ao HSJA:Adilsinho, Érico Paes, Renato Reis, Vânia Ribeiro, Adilson Ribeiro, Dr. Eugênio Carlos, Deputada Élika Takimoto e Profª Drielle. - Divulgação

Publicado 10/06/2024 16:36 | Atualizado 10/06/2024 16:45

Itaperuna- Saiba como foi a agenda do final de semana dos pré-candidatos à prefeitura de Itaperuna:



1- O vereador Lalá Pontes-MDB esteve no gabinete do deputado estadual Rosenverg Reis-MDB, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e declarou oficialmente a sua pré-candidatura a prefeito e a do vice, Coronel Boechat.



2- O prefeito Alfredão, do União Brasil, pré-candidato à reeleição, reuniu amigos em casa na sexta-feira (8) para um churrasco com música, e no sábado, esteve no aniversário de seu irmão Gerônimo, em ambas as oportunidades com líderes locais e pré-candidatos a vereador.



3- O comunicador Adilson Ribeiro-PT, recebeu a visita da deputada federal Elika Takimoto também do PT. Esteve com ela em reunião com a direção do HSJA-Hospital São José do Avaí, se encontraram com líderes políticos, e no sábado encerrou a vinda de Elika ao município com uma feijoada animada por sambistas locais e partidários da pré-campanha.



4- O vice-prefeito Nel Medeiros, do PL, lançou a pré-candidatura a prefeito, na sexta-feira (7), em evento aberto no ITC-Itaperuna Tênis Clube. Ao lado dele, o deputado estadual Jair Bittencourt-PL, o senador Carlos Portinho-PL, a presidente do PL MUlher, Cláudia Boechat, o comunicador e pastor Heitor Antônio, correligionários e líderes regionais.



As assessorias dos também pré-candidatos Kadu Novaes- Republicanos, e Bruno Sá Monteiro de Barros (ainda sem partido), foram contactadas desde o domingo (9) para divulgação do dia a dia de ambos no final de semana, mas não enviaram material até o fechamento deste informe.