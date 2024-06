. - .

Publicado 10/06/2024 12:02 | Atualizado 10/06/2024 12:04

Itaperuna- A Secretaria Municipal de Saúde, via Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde, criou o ZAP da Dengue, 22-9974922535, pelo qual os moradores podem denunciar diretamente focos da doença e outras pragas como ratos, baratas, e outros.

Basta uma mensagem dando a localização do caso, e as equipes irão cuidar do problema no município de Itaperuna.





NinoBellieny