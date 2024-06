Imagem ilustrativa - Ascom PF-ES

Espírito Santo- A quarta-feira (5) foi agitada na Grande Vitória, principalmente em Vila Velha durante a Operação Pomar, planejada para execução de um mandado de busca e apreensão e bloqueio de bens dos investigados por fraudes na abertura de contas bancárias com falsos documentos.



Foram investigadas a movimentação de mais de 100 contas bancárias com o uso de dados falsos e similaridades de fotografias, impressões digitais e assinaturas em diferentes documentos.



Sendo usados em contratações de empréstimos usando aplicativos bancários, especialmente na modalidade de Antecipação de Saque Aniversário FGTS, resultando em mais de oito milhões de reais nas fraudes



Foram descobertas contas de terceiros nas fraudes, com repasses de valores aos estelionatários, em transferências bancárias indevidas e movimentações ilícitas envolvendo contas da Caixa, e de outras instituições.



O alvo número um da Operação Pomar, uma mulher, apresentou três documentos de identidade falsos com nomes diferentes e mesma foto para abertura de contas laranjas em bancos. A mulher faz parte de um grupo investigado pela Operação Ouvido de Mercador, feita pela PF em outubro do ano passado.



A Ouvido de Mercador abriu o caminho para o sucesso da Operação Pomar rendendo frutos importantes para a segurança bancária do contribuinte.

