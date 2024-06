Salas bem-equipadas - Foto Altina Oliveira

Publicado 04/06/2024 10:58

Itaperuna- Em 19 de agosto de 2023 foi inaugurada a Escola de Qualificação Profissional Péricles Olivier de Paula, ex-prefeito de Itaperuna e incentivador da ideia com a parceria da Concrelagos Concret e a Formare-Fundação Iochpe.

Lateral da Escola Foto Altina Oliveira

Aproximadamente 10 meses depois, a Escola forma a primeira turma, com 11 dos 12 alunos iniciais, um alto aproveitamento. Jovens de 17 a 18 anos, em situação vulnerável frequentaram as aulas de seus cursos regulares, mas também a classe em que aprenderam como trabalhar com o concreto de forma técnica e responsável sem custos e com direito à uma bolsa de estudos no valor de meio-salário mínimo.

Fachada da Escola Altina Oliveira

Os diplomas serão entregues em cerimônia no Teatro do Sesi-Firjan às 19 horas desta terça-feira (4), diante dos diretores, familiares e professores.



NinoBellieny