A novidade no setor das drogas - P5

A novidade no setor das drogasP5

Publicado 31/05/2024 16:14 | Atualizado 31/05/2024 16:16

Os frascos Detalhe Itaperuna- Dentro de um resquício de Mata Atlântica no Bairro Aeroporto, na Rua Maria Ortega Arrabal, policiais do 29º BPM, o Guardião do Noroeste, sediado em Itaperuna, encontraram um sacola de supermercado com um pino de cocaínas, cinco pedrinhas de crack e 12 frascos de material plástico contendo maconha, mas nenhum responsável pelos produtos apareceu, na quinta-feira (30).

Os frascos passaram a ser uma novidade no meio comercial ilícito, uma inovação no acondicionamento da erva prensada evitando umidade com tampas de pressão, e chamam a atenção pelo colorido e sofisticação, mas o 29º BPM continua não dando trégua aos empresários do crime.

NinoBellieny