Local onde o corpo foi encontradoP5

Publicado 27/05/2024 08:51

Itaperuna- Morto a pedradas e facadas, com o corpo sendo encontrado no sábado (25), pela manhã, na Estrada do Bambuí, foi identificado Carlos Daniel Dias Camilo, de 18 anos de idade.

O homicídio chamou a atenção pela violência que, deixou o rosto transfigurado pelos golpes.



Registrado na 143ª DP, continua a investigação para descobrir os autores do crime.





NinoBellieny