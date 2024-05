As drogas e os policiais da Operação I.S: - Foto Jorge Luiz

As drogas e os policiais da Operação I.S:Foto Jorge Luiz

Publicado 23/05/2024 15:27

Itaperuna- A permanente Operação Itaperuna Segura obteve mais um resultado na guerra contra o tráfico. Policiais militares e civis, do 29º BPM e da 143ª DP/Itaperuna, interceptaram na BR-356 uma van na Curva do Homero, perto do trevo de Boa Ventura e São João do Paraíso.

No carro havia uma mala e dentro desta, mais de oito quilos de cocaína além de quase seis quilos de maconha. O motorista da van foi liberado depois de prestar depoimento, e a passageira dona da bagagem, ficou detida na 143ª DP aos cuidados da Polícia Civil ao anoitecer da terça-feira (23) .

Como o veículo é da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, e a moça, funcionária da Prefeitura de Itaperuna, foi emitida um comunicado oficial, publicado abaixo.

Nota Oficial

Esclarecimento sobre ocorrência no Trevo de Boa Ventura em 21/05.



A Prefeitura de Itaperuna esclarece que, na noite de terça-feira, 21 de maio de 2024, uma van da Secretaria de Saúde foi abordada no Trevo de Boa Ventura. Durante a abordagem, foram encontradas drogas em uma mala pertencente a uma passageira.



A mulher envolvida, embora seja funcionária concursada da Secretaria de Saúde, viajou ao Rio de Janeiro como paciente para uma consulta médica, com todas as documentações comprobatórias fornecidas. No retorno, perdeu a van destinada aos pacientes e voltou na van que transportava medicamentos. Ela embarcou no veículo com a mala onde foram encontradas as drogas.



O motorista da van não tem qualquer envolvimento com o ocorrido. Ele estava apenas cumprindo sua função, prestou esclarecimentos à polícia e foi liberado em seguida.



A Prefeitura está colaborando plenamente com as autoridades para esclarecer os fatos e reforça que não compactua com atividades ilícitas.