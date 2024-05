Ilustrativa - Arquivo

Publicado 18/05/2024 11:44

Itaperuna- Uma menor de idade permaneceu em cárcere privado na própria residência, no Bairro Capelinha, pelo ex-namorado, inconformado com o fim do relacionamento.

Ele portava uma face, e feriu a vítima ainda que de leve, quando esta se mexeu. O caso foi registrado na 143ª DP/Itaperuna como lesão corporal e cárcere privado.



NinoBellieny com informações de Jorge Luiz