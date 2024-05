Ciep 263 Itaperuna-RJ - Arquivo

Publicado 15/05/2024 15:44 | Atualizado 15/05/2024 15:45

Itaperuna- Caso ocorreu na manhã desta quarta-feira na unidade do Estado perto da Rodoviária de Itaperuna ( reveja AQUI ). A Seeduc-Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro enviou a seguinte nota oficial:

A Secretaria de Estado de Educação esclarece que não houve qualquer tentativa de agressão aos alunos do Ciep 263 - Dr. Jair de Siqueira Bittencourt, em Itaperuna. Entretanto, nesta manhã, um jovem esteve na escola alegando que iria à secretaria, porém estava em busca de uma aluna. Por segurança, a Polícia Militar foi acionada e o homem levado para a delegacia. Conforme revista policial, o mesmo não portava faca ou qualquer outra arma.



Reforçamos que ele não entrou em nenhuma sala de aula, tão pouco teve qualquer contato com a estudante. O Conselho Tutelar foi acionado, os alunos foram acalmados e as aulas seguem normalmente. A direção da unidade incluiu o caso no Registro de Violência Escolar, uma ferramenta interna para mapear tais situações, a fim de impedir que voltem a ocorrer.

