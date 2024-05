Cristo Redentor de Itaperuna, monumento gêmeo oficial do Cristo do Rio de Janeiro - tripadvisor

Cristo Redentor de Itaperuna, monumento gêmeo oficial do Cristo do Rio de Janeirotripadvisor

Publicado 10/05/2024 08:42

Itaperuna- Começaram oficialmente nesta sexta-feira (10), os festejos da tradicional Festa de Maio, quando o município comemora 135 anos de emancipação político-administrativa em relação a Campos dos Goytacazes.

Durante a manhã, às 8 horas, foi hasteada as bandeiras de Itaperuna, do Rio de Janeiro e do Brasil, na Praça Nilo Peçanha, em frente à Matriz São José, com o prefeito Alfredão,( União), o responsável pela cerimônia, secretário de Educação Olliver Barros, deputado federal Murillo Gouveia (União), vereadores e outros secretários municipais.

Às 9 horas, é a vez da solenidade de entrega de títulos de cidadania e comendas da Câmara Municipal, no auditório da Unig Campus V.

E às 16 horas, desfile dos alunos de toda a rede municipal de ensino, além de entidades civis e militares.

À noite, por volta das 21 horas, no Mercado do Produtor, na BR-356, o cantor Zé Vaqueiro se apresenta em um show de graça, custeado pelo Ministério do Turismo via Sesc, por intermédio do deputado federal Murillo Gouveia. ( Relembre AQUI e veja a agenda dos outros shows da festa).

NinoBellieny