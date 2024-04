Ofício mostra como o Ministério do Turismo formou parceria com o Sesc e Prefeitura de itaperuna - Fac-Símile

Publicado 22/04/2024 09:49 | Atualizado 22/04/2024 09:53

Shows da festa de Itaperuna serão bancados pelo Ministério do Turismo

A tradicional festa do 10 de maio, importante para o munícipio por relembrar o dia em que Itaperuna, elegeu a primeira câmara municipal no Brasil com maioria republicana, vai ter todas as atrações musicais custeadas pelo Ministério do Turismo, via Sesc-Serviço Social do Comércio- Rio.



Zé Vaqueiro Divulg

No dia 8, quem abre a festa é o cantor TIEE, no dia 9, se apresentam Álvaro Nobre e Xande Avião, no principal dia, 10, Zé Vaqueiro, e no sábado 11, os Mulekes / Cláudia Leite, no domingo 12, Damares encerra a festa.

Cláudia Leite Divulg

A Prefeitura de Itaperuna entra com a logística de transporte e hospedagem. O valor dos cachês, pode ser visto no ofício do Sesc enviado à administração municipal.

Este ano, por mais uma vez, os shows serão no Mercado do Produtor, na BR-356, Saída Norte.A Festa do 10 de Maio, injeta dinheiro na economia local, com vendas de roupas, calçados e acessórios, hospedagens, refeições, lanches, e diversos outros consumos. A parceria efetivou-se via deputado federal Murillo Gouveia- União Brasil

NinoBellieny com informações de Angelo Lorenzini