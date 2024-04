De leve, mas nem tanto - Blog do Adilson Ribeiro

Publicado 15/04/2024 08:17

Itaperuna- Um ônibus da Viação 1001 vindo do Rio de Janeiro em direção a Itaperuna, na Região Noroeste do estado, colidiu-se com um automóvel, na BR-116, próximo de um local chamado Vale da Ternura, à altura do quilômetro 10.

O motorista do carro foi a única pessoa a precisar de socorro, sendo levado para a cidade mineira de Além Paraíba, no sábado (13).

NinoBellieny com informações de Adilson Ribeiro