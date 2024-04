Camuflagem natural - .

Camuflagem natural.

Publicado 10/04/2024 15:34 | Atualizado 10/04/2024 15:35

Itaperuna- Na manhã de terça-feira (9), em uma rua do Bairro Aeroporto, no Morro da Honda, policiais do 29º BPM notaram um trecho com folhas secas revolvidas, porém a camuflagem não funcionou, e de cara os PMs acharam uma sacola plástica cheia de pequenos tubos de cocaína.

Procurando um pouco mais, encontraram material para embalagem de entorpecentes, munições zeradas de calibres 9mm, 38 e 32, além de uma quantidade de crack, mais 245 invólucros de drogas vazios e uma fotocópia de documentos de um comerciante de drogas ilícitas.

O território usado pelo tráfico no Morro da Honda teria recentemente passado por uma reformulação administrativa, mas outra vez o 29º BPM interrompeu o fluxo, embora desta feita sem prisões ocorridas, por enquanto.

NinoBellieny