Lorenzini e Murillo Gouveia - Ascom MG

Lorenzini e Murillo GouveiaAscom MG

Publicado 04/04/2024 15:33 | Atualizado 04/04/2024 15:37

Itaperuna- O advogado, jornalista e técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, Angelo Lorenzini, filiou-se ao meio-dia desta quinta-feira (4) no partido União Brasil, abençoado pelo deputado federal Murillo Gouveia, segundo vice-presidente estadual do UB.

Lorenzini foi vice-prefeito do Campus V da Universidade Iguaçu-Unig em Itaperuna, e coordenador de diversas campanhas políticas. É editor de um blog com o nome dele, e apresenta um programa de entrevistas chamado Noroeste News no YouTube, ao lado do também advogado, ex-vice-prefeito de Itaperuna por duas vezes, Elias Meiber.

NinoBellieny