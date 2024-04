. - .

Itaperuna- A Prefeitura emitiu nessa segunda-feira (1) importante comunicado para quem foi atingido pelos alagamentos ocorridos recentemente:

Nota Oficial

A Prefeitura de Itaperuna informa que as pessoas afetadas pelas chuvas e inundações no município e distritos do dia 22 a 24 de março recente, devem procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de sua região para informar seu endereço completo.



Este serviço estará disponível por uma semana, de 1º a 8 de abril, garantindo tempo para que todos os interessados possam ser atendidos com a devida atenção.



Essa informação será imprescindível para que esta parte da população possa solicitar junto à Caixa Econômica Federal o auxílio do saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).



A Prefeitura de Itaperuna reitera seu compromisso em apoiar a população em momentos difíceis e está à disposição para prestar todo o auxílio necessário durante o processo de recuperação.



