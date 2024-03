Ilustrativa - .

Ilustrativa.

Publicado 26/03/2024 16:24 | Atualizado 26/03/2024 16:28

Itaperuna- Ele não é um cão do BAC-Batalhão de Ações com Cães, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas poderia ser, e teve seus 15 minutos de fama no chuvoso domingo (24), ao chegar à casa onde mora, levando na boca uma sacola plástica com objetos estranhos para o tutor dele, no Bairro São Matheus.

Desconfiado o moço chamou os policiais do 29º BPM, e estes levaram a substância para a 143ª DP, Itaperuna. Eram sete pinotes de cocaína, e ficaram retidos na estação policial.

O cão, cujo nome não foi divulgado, é o herói da semana na luta contra as drogas, e pelo jeito, deve ser um caramelo...

NinoBellieny