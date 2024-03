Equipes da PMI - Decom

Publicado 25/03/2024 18:24 | Atualizado 25/03/2024 18:27

Itaperuna- A Prefeitura de Itaperuna emitiu nesta segunda-feira,(24), o balanço dos danos causados pelas chuvas deste último final de semana.



Ao todo, foram 99 milímetros de chuvas. Nos dois distritos mais atingidos, as contas foram maiores: 120 milímetros em Raposo e 120 milímetros em Boa Ventura.

Até o momento foram afetadas 11.258 pessoas, 2.214 casas, sendo três interditadas, 12 famílias desabrigadas em Boa Ventura, colocadas provisoriamente no Colégio Estadual Sá Tinoco e 1.578 pessoas desalojadas, hospedadas em residências de parentes e amigos.O nível do Rio Muriaé está na cota de atenção, de 3,35m, e deve voltar ao normal nas próximas horas.O sistema de ensino municipal funcionou durante todo o dia. Na Saúde, todas as Unidades Básicas(UBS) no município e distritos, o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, Farmácias Básica, Judicial e de Componentes Especializados, Central Municipal de Regulação (Casa Laranja), CapsI, CAASSITA e demais programas como os de Saúde Mental, Dentão, Dentinho, CDA/CDP, Equoterapia Pedra Preta, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Epidemiológica, Unidade Pediátrica Mariza Mozer e Programa de atenção Integral à Saúde da Mulher, funcionaram regularmente.A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação continua com os atendimentos aos moradores dos lugares alegados. Todos os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, estão funcionando normalmente, inclusive recebem doações que, podem ser feitas na sede da Defesa Civil, Rua Alcídes Augusto Magalhães, 470, Bairro Aeroporto.A Secretaria de Obras continua a limpar os entulhos das ruas, além da recomposição de paralelepípedos e calçadas danificadas.