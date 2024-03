BR-356 - APX

Publicado 23/03/2024 09:44 | Atualizado 23/03/2024 09:47

Itaperuna- O sábado (23) amanheceu com menos uma ligação dentre os estados de Minas Gerais e Rio, com a BR-356 alagada no trecho da entrada do Distrito de Itaperuna, Boa Ventura, próximo a um posto de combustíveis e na RJ-116, chegada sul de Bom Jesus do Itabapoana, perto de uma fábrica de embalagens plásticas

Pelo menos por enquanto o trânsito está interrompido nas duas rodovias, sendo a RJ-116, tradicionalmente uma segunda opção em casos de danos na BR-356.

Distritos de Itaperuna mais atingidos

Em Raposo, as águas escoaram bem depois do alagamento de ontem, o mesmo em Boa Ventura, com funcionários da Prefeitura trabalhando desde cedo. Ambas as localidades ficam em extremos opostos do município e sofreram avarias.

